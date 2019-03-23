Рамиль Шейдаев - новый герой карикатуры Омара Момани

Один из самых известных карикатуристов Омар Момани посвятил новый рисунок нападающему сборной Азербайджана Рамилю Шейдаеву. Форвард "Крыльев Советов" отличился в игре отборочного турнира Евро-2020 против Хорватии (1:2), именно этот гол и стал основой для шаржа.

Всего Шейдаев забивает уже четыре игры подряд - трижды в матчах "Крыльев" и один раз - за сборную.

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