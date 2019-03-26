Рахим Стерлинг после матча с Черногорией требует серьезного наказания за проявление расизма

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после матча отборочного раунда Евро-2020 против Черногории (5:1) призвал футбольные власти серьезно наказывать за проявление расизма. Во время игры в адрес защитника англичан Дэнни Роуза звучали оскорбления.

– Несколько идиотов испортили великолепный вечер, – цитирует Стерлинга The Telegraph. – Это очень печальная ситуация, о которой мы говорим после отличной победы. Должно последовать реальное наказание, не только для двух-трех человек, которые делали это. Это должна быть коллективная ответственность.

Стадион вмещает 15 тысяч человек. Независимо от национальности, если ваши болельщики скандируют расистские оскорбления, наказан должен быть весь стадион, чтобы никто не мог придти и посмотреть матч.

Когда дисквалификация закончится, болельщики подумают дважды. Все они любят футбол, все хотят придти на стадион и увидеть свою сборную, так что это заставит их дважды подумать, прежде чем делать что-то глупое.