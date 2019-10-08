«ПСЖ» не хочет, чтобы Мбаппе играл против сборной Исландии
17:24
«ПСЖ» обратился к Федерации футбола Франции с просьбой о том, чтобы нападающий Кильян Мбаппе не принимал участие в матче со сборной Исландии 11 октября. Парижане обеспокоены состоянием своего лидера и просят поберечь его, у него повреждено бедро.
Неизвестно, как отреагировали в сборной Франции, но главный тренер команды Дидье Дешам не любит, когда клубы вмешиваются в его работу. Действующие чемпионы мира в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют также с Турцией.
Ранее Мбаппе пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате Франции и забил один гол.