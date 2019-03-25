Польша одержала вторую победу в отборе Евро-2020, Словения и Македония поделили очки

Сборная Польши обыграла Латвию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:0. По голу в этой игре забили Роберт Левандовски и Камиль Глик. Поляки одержали вторую победу в отборе и возглавили группу G.

Словения на своем поле не смога переиграть Македонию - 1:1.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа G

Польша - Латвия - 2:0 (0:0)

Голы: Левандовски, 76 (1:0). Глик, 84 (2:0).

Польша: Щенсны, Паздан, Глик, Кендзера, Реца, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 83), Клих (Блащиковски, 62), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 87).

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Исаев, Лайзанс, Савалниекс (Габов, 80), Икауниекс, Ракелс, Карашаускс (Тоберс, 85), Гутковский (Ульдрикис, 70).

Предупреждения: Пентек, 25. Дубра, 36. Максименко, 53. Кендзера, 69. Икауниекс, 74.

Судья: Агаев (Азербайджан).

24 марта. Варшава. Стадион "Национальный".

Словения - Македония - 1:1 (1:0)

Голы: Зайц, 34 (1:0). Барди, 47 (1:1).

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Ал.Струна, Крхин, Иличич, Куртич, Зайц (Захович, 90), Вербич (Чрнигой, 84), Шпорар (Берич, 71).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Алиоски (Ристевски, 90+3), Барди, Николов, Эльмас, Пандев (Трайковски, 76), Несторовски (Маркоски, 88).

Предупреждения: Несторовски, 14. Бейтулаи, 14. Муслиу, 18. Николов, 19. Иличич, 19. Йокич, 56.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

24 марта. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".