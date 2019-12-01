Платини ответил де Брейне и предложил тому пожаловаться политикам Бельгии

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне, который раскритиковал жеребьевку Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 «позором».

— Я сам участвовал в разработке концепции чемпионата Европы-2020, — цитирует Платини Hln.be.

В том числе, выбирал и города, где пройдут матчи. Однако к итоговому распределению отношения не имею. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион.

В Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе и матч 1/8 финала. Но стадион не был построен, так что игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне теперь жалуется политикам своей страны.

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