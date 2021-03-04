Бильбао, Глазго и Дублин могут потерять право проведения Евро-2020

Организаторы чемпионата Европы-2020 могут отобрать право принимать турнир шотландский Глазго и ирландский Дублин, сообщает BBC.

По сведениям источника, такое решение рассматривается в связи с тем, что страны должны предоставить план по возвращению болельщиков на стадионы, однако правительства Шотландии и Ирландии еще не предоставили гарантий. Associated Press отмечает, что лишиться Евро-2020 по той же причине может испанский Бильбао.

УЕФА хочет, чтобы стадионы турнира были заполнены не менее чем наполовину. В случае, если перенос состоится, то матчи, которые должны были пройти в Дублине и Глазго, перенесут в Англию, а матчи в Бильбао — в другие города Испании.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург. В Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.