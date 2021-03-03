Оргкомитет: на Евро-2020 в Санкт-Петербурге стадион будет заполнен на 50 процентов

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Мы еженедельно прорабатываем различные сценарии. В Санкт-Петербурге ситуация выглядит неплохо. Но с острожным оптимизмом мы можем сказать, что это дает нам право рассчитывать на заполнение 50 процентов зрителей. Точный срок принятия решения УЕФА — 7 апреля. Но до 27 апреля каждый город может пересмотреть эту квоту в сторону увеличений. Может, такое произойдет и в Петербурге. Мы подходим к этому максимально ответственно. Это должно быть коллегиальное решение. Ничто не должно создавать угрозу нашим болельщикам. Базовый сценарий — 50 процентов.

(Гоша Чернов)

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.