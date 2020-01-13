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«Номинанты на Оскар». Twitter Евро-2020 на русском пошутил над Черчесовым

17:17
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Официальный Twitter чемпионата Европы-2020 опубликовал свою версию номинатов кинопремии «Оскар» на звание лучшего режиссера.

В списке номинатов включен главный тренер сборной России Станислав Черчесов за выход в финальную стадию Евро-2020.

13 января Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».

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