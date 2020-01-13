«Номинанты на Оскар». Twitter Евро-2020 на русском пошутил над Черчесовым

Официальный Twitter чемпионата Европы-2020 опубликовал свою версию номинатов кинопремии «Оскар» на звание лучшего режиссера.

В списке номинатов включен главный тренер сборной России Станислав Черчесов за выход в финальную стадию Евро-2020.

Номинанты премии «Оскар 2020» в категории Лучший режиссёр:



• Мартин Скорсезе — «Ирландец»

• Тодд Филлипс — «Джокер»

• Сэм Мендес — «1917»

•Квентин Тарантино — «Однажды в...Голливуде»

• Пон Джун-хо — «Паразиты»

• Станислав Черчесов — «Выход на #EURO2020« — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) January 13, 2020

13 января Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».