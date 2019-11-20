Николай Комличенко: «Было желание помочь Дзюбе забить»

Нападающий сборной России Николай Комличенко после матча отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что было желание помочь Артему Дзюбе забить.

— Спасибо за поздравления, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ». — Было желание и Дзюбе помочь забить, но не получилось. По нему сегодня по два защитника играли, а когда так происходит, непросто. К сожалению, у него не получилось забить. В раздевалке поздравили всех с завершением отборочного турнира и выходом на Евро-2020.

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