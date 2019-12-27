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Никола Влашич: «Никому не гарантировано место в сборной Хорватии на Евро-2020»

11:36
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Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич считает, что практически никто еще не гарантировал себе место в национальной команде на Евро-2020.

— Кто попадет в состав? Мы просто увидим это, — цитирует футболиста 24 sata. — У нас впереди еще шесть месяцев. Кто-то может отыграть большую часть сезона и вылететь из-за травмы. Все мы хотим попасть в список Златко Далича. Кто-то играет больше, кто-то меньше, кто-то вообще не играет, а мой друг Марио Пашалич, например, играет в лучший футбол в своей жизни. За исключением пары ветеранов место в сборной никому не гарантировано. Все мы должны побороться за попадание в заявку весной.

На групповом этапе сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Чехии и победителем плей-офф дивизиона С Лиги наций.

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