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«Нам было весело». Чиро Иммобиле — о 10 победах Италии в отборе Евро-2020

06:30
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Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал разгромную победу над командой Армении (9:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Он оформил дубль.

— Я рад за себя, команду и тренера, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. —  Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь. Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020.

У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив. Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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