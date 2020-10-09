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«Мы всю неделю отрабатывали пенальти». Эндрю Робертсон — о выходе Шотландии в финал квалификации Евро-2020

09:25
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Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон подвел итоги полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020 против Израиля (0:0, 5:3 по пен.).

— Было невероятно тяжело, — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА. — Мы знали, что нам не будет легко. Но когда у вас есть такой вратарь, как Маршалл, вы знаете, что он может спасти вас. К счастью, мы всю неделю отрабатывали пенальти, потому что уровень ударов был феноменальным.

Нам не нужно много думать об игре с Сербией. Мы знали, что с кем бы мы ни сыграли в финале, соперник будет квалифицированным. Мы пойдем туда полные уверенности, полные веры. Нам нужна была большая ночь, и мы ее сделали.

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