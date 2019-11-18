Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи рассказал об игре вместе с форвардом Ромелу Лукаку.

— Ромелу — это феномен, — приводит слова Батшуайи RTBF. — Мы можем очень хорошо играть вместе. Я думаю, что мы прекрасно дополняем друг друга. У него есть сила, а у меня есть техника. Я также могу играть глубже.

Лукаку в отборочном турнире Евро-2020 провел 5 матчей и забил 7 голов.

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