РФС и Черчесов еще не согласовали контракт. Вопрос в условиях

По данным «СЭ» новый контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с РФС не согласован. Стороны пока не договорились по финансовым условиям.

— На данный момент окончательного согласования условий договора нет, переговоры продолжаются, — сообщил «СЭ» источник, близкий к переговорам.

56-летний Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под руководством специалиста сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, где проиграла сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.).

На ЧЕ-2020 команда Черчесова сыграет в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией. (Дмитрий Зеленов)