Мартинес уверен, что Азар станет лучшим игроком чемпионата Европы

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал информацию о травме нападающего «Реала» Эдена Азара.

«Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь до Евро. Мне кажется, что вопрос решится намного раньше, чем начнется Евро, но ответ мы получим только тогда, когда Азар будет восстанавливаться день за днем.

У нас нет конфликта с «Реалом». Азар станет лучшим игроком Евро. Он никогда раньше не травмировался в течение карьеры. Это что-то новое, настоящий шок.

Есть неопределенность, но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до Евро", — цитирует Marca Мартинеса.

15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу. По информации СМИ, 30-летний футболист намерен пройти консервативное лечение в Лондоне под присмотром специалистов, чтобы попытаться восстановиться к концу чемпионата Испании.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал», в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.