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Тренер сборной Швеции Андерссон планирует взять Златана на Евро

19:40
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Главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон дал понять, что рассчитывает взять нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на чемпионат Европы. Во вторник, 16 марта, стало известно о вызове форварда в национальную команду на игры отборочного турнира ЧМ-2022.

— У нас был хороший разговор во время встречи в ноябре, — цитирует gianlucadimarzio.com Андерссона. — Златан был травмирован, но сейчас он восстановился, и я решил его вызвать. Он с нами. Сыграет ли он на Евро? Поскольку он попал в состав, он будет важным и для этого турнира тоже.

Ибрагимович не играл за сборную после Евро-2016. На чемпионате Европы-2020 Швеция сыграет в группе с Испанией, Словакией и Польшей.

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