Полузащитник сборной Украины Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить из-за травмы остаток сезона и Евро-2020, сообщает Tribuna.com 22 марта.

Указано, что травма футболиста оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Степаненко рискует не восстановиться к чемпионату Европы. 21 февраля футболист травмировался в матче чемпионата Украины против «Руха» (2:0) и с тех пор не играл.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и сделал один результативный пас. Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Турнир, который был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.