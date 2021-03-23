Манчини не уверен, что Дзаньоло успеет восстановиться к Евро-2020

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может не успеть восстановиться после травмы и набрать форму к Евро-2020, считает главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

«Мы следим за тем, что он делает, — цитирует Манчини Football Italia 22 марта. — Мы оценим ситуацию, когда он вернется. Мы думаем о его ситуации, но не можем рисковать, если он не будет готов. Он еще молод, и у него будут шансы сыграть на других важных турнирах».

21-летний футболист за 2020 год дважды получил разрыв крестообразных связок колена. В первый раз он травмировался в январе в матче с «Ювентусом», во второй раз — в сентябре, выступая за сборную Италии в матче Лиги наций против Голландии. В текущем сезоне он ни разу не сыграл за «Рому».

На Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе А с командами Турции, Уэльса и Швейцарии. Турнир, который был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.