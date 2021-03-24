Кота Ахилла пригласят предсказывать результаты футбольных матчей в Санкт-Петербурге

Организаторы матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге поддержат идею возобновления предсказаний результатов встреч эрмитажным котом Ахиллом.

«Эрмитажный кот Ахилл, который прогнозировал результаты петербургских матчей во время чемпионата мира по футболу 2018 года, зарекомендовал себя как настоящий оракул и очень полюбился болельщикам. Я думаю, все будут ждать его новых прогнозов, и, конечно, было бы неправильно обманывать эти ожидания. Мы поддержим эти планы, если, конечно, Ахилл согласится», — сказал в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен сообщила журналистам, что Ахилл готов возобновить предсказания, если соответствующий запрос поступит со стороны организаторов турнира.

Кот Ахилл из Государственного Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время футбольного Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной.