Лукаку против Шотландии: 5 ударов, 4 гола

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Форвард «Интера» отличился на 9-й минуте.

Лукаку удаются игры против шотландцы. Он провел против них три матча и забил уже четыре мяча. При этом ему понадобилось всего 5 ударов в створ.

Лукаку с 49 мячами с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров сборной Бельгии. У делящих второе место Бернара Форхофа, Пауля ван Химста и Эдена Азара — по 30 голов.

Шотландия и Бельгия — соперники сборной России по группе. Россияне в эти минуты играют против Казахстана.