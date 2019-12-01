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Луис Энрике: «Нельзя говорить, что Испания является фаворитом Евро-2020»

03:00
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги жеребьевки Евро-2020. Группа Е выглядит следующим образом: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия

— Нельзя говорить, что мы фавориты, — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА. — Мы в группе фаворитов, учитывая то, что выиграла наша команда, несмотря на последние выступления. Нам нужно показать уверенность своих силах, буду передавать это игрокам.

В Бильбао один из самых красивых стадионов в Европе — на одном уровне с «Уэмбли». Он невероятен. У нас будет потрясающая поддержка.

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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