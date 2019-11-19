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Леонардо Бонуччи: «Стартовала новая эра итальянского футбола»

02:08
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Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал разгромную победу над командой Армении (9:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Итальянцы в 10 встречах не потеряли ни одного очка.

— Мы побили несколько рекордов, но знаем, что июнь следующего года — это единственное, что имеет значение, — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА. —  Честно говоря, мне никогда не было так весело со сборной, мы доминировали в каждом матче. Стартовала новая эра итальянского футбола. Кьеллини вернется, но я горжусь тем, что на данный момент являюсь капитаном этой команды.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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