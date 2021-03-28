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Кроос завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2020

16:41
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос завершит международную карьеру после Евро-2020, сообщает Bild 28 марта.

30-летний немец принял решение сосредоточиться больше на клубной карьере.

На групповом турнире Евро-2020 немцы сыграют с португальцами, венграми и французами.

Кроос — чемпион мира-2014, бронзовый призер ЧМ-2010 и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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