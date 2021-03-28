Кроос завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2020
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос завершит международную карьеру после Евро-2020, сообщает Bild 28 марта.
30-летний немец принял решение сосредоточиться больше на клубной карьере.
На групповом турнире Евро-2020 немцы сыграют с португальцами, венграми и французами.
Кроос — чемпион мира-2014, бронзовый призер ЧМ-2010 и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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