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Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей летом

01:25
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters
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Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Польши, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза. Эта игра значится в календаре игр национальной команды. Матч пройдет 1 июня.

Игра состоится перед стартом российской команды на Евро-2020. 12 июня сборная России проведет на турнире матч с Бельгией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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