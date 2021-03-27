Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей летом
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Польши, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза. Эта игра значится в календаре игр национальной команды. Матч пройдет 1 июня.
Игра состоится перед стартом российской команды на Евро-2020. 12 июня сборная России проведет на турнире матч с Бельгией.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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