Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Сан-Марино и Кипра. Национальная команда 8 июня сыграет в Саранске с Сан-Марино, 11 июня в Нижнем Новгороде примет Кипр.
Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов. Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.
Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринату Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Андрей Лунев ("Зенит" ), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Подготовку к матчам начнется 30-го мая в Новогорске.
Сборная России после двух туров отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 3 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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- Андрей Лунев
- Вячеслав Караваев
- Иван Обляков
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