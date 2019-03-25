Коман не сыграет с Исландией из-за травмы

Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман не выйдет на в составе национальной команды в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 против Исландии из-за травмы.

Сообщается, что футболист возвращается в Мюнхен в расположение клуба после консультации с медицинским штабом французской сбонной.

Матч Франция – Исландия пройдет 25 марта 2019 года на стадионе в Сен-Дени, Франция. Начало – в 22:45 по московскому времени.

🇫🇷 Kingsley #Coman has been ruled out of France's match against Iceland and has travelled back to Munich early.



Speedy recovery, King! #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/mnyWRqDkum – FC Bayern English (@FCBayernEN) 25 марта 2019 г.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира