Кержаков cтал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков cтал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020. Ранее послом турнира был назван бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин.

– Санкт-Петербургу есть что показать и чем удивить. У нас есть новый стадион, у нас есть лучшие болельщики, – приводит ТАСС слова Кержакова. – Вижу свою задачу в том, чтобы рассказывать о нашем прекрасном городе и возможностях, которые открывает турнир

Кержаков будет не единственным полом Санкт-Петербурга на чемпионате, позднее будут объявлены другие члены команды послов.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал.

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