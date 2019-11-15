Две российских бригады арбитров получили назначение на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Сергей Карасев назначен главным судьей на матч Болгарии и Чехии. Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр — Сергей Иванов. Встреча пройдет в 17 ноября и начнется в 20:00 мск.

Алексей Еськов обслужит матч между Грецией и Финляндией. Помощники арбитра - Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, резервный судья — Владислав Безбородов. Встреча пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 мск.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира