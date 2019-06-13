Капитан сборной Кипра считает, что Россия и Бельгия поборются за первое место в группе

Капитан сборной Кипра Андреас Авраам прокомментировал поражение от национальной команды России (0:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

– Это был сложный матч, – цитируют "Известия" Авраама. – Мы играли против сильной команды, выкладывались по полной. К сожалению, проиграли, но сборная России – одна из лучших команд группы, после Бельгии. Думаю, эти две сборные будут бороться за первое место в группе. Еще хотел бы отметить стадион в Нижнем Новгороде. Это одна из лучших арен, на которых я когда-либо играл в жизни: новая, великолепная.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира