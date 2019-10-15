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Ивелин Попов пытался успокоить фанатов сборной Болгарии во время матча с Англией

09:32
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Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов обращался к болельщикам во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6). Футболист «Ростова» в перерыве встречи подошел к трибунам и попросил фанатов прекратить исполнять расистские песни и кричалки в адрес темнокожих футболистов сборной Англии.

Напомним, после встречи англичане были возмущены проявлением расизма на трибунах в Болгарии.

Болгария — Англия

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