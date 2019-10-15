Ивелин Попов пытался успокоить фанатов сборной Болгарии во время матча с Англией
09:32
Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов обращался к болельщикам во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6). Футболист «Ростова» в перерыве встречи подошел к трибунам и попросил фанатов прекратить исполнять расистские песни и кричалки в адрес темнокожих футболистов сборной Англии.
Напомним, после встречи англичане были возмущены проявлением расизма на трибунах в Болгарии.
Bulgaria captain Ivelin Popov has been pleading with the home fans at half-time to stop the racist chanting. pic.twitter.com/s6Y0SMYQEu— UEFA Europa League (@Europaleaggue) October 14, 2019
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