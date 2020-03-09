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Итальянский агент предложил провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков

22:17

Итальянский агент Марко Трабукки предложил провести матчи Евро-2020 в России. Ранее из-за вспышки эпидемии коронавируса был отменен ряд соревнований в Европе, а некоторые состязания проходят при пустых трибунах.

«Сезон-2019/20 в серии A и Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивные соревнования со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков", — написал Трабукки в Twitter.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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