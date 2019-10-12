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Италия впервые за 65 лет играет в зеленой форме. Как вам?

22:17

Сборная Италии вышла на матч отборочного турнира Евро-2020 против Греции в новой форме зеленого цвета. Как сообщалось в пресс-релизе, вдохновлен ее дизайн эпохой Ренессанса (по всей видимости, связано это с благородной зеленой патиной).

До сегодняшнего дня зеленую форму итальянцы носили лишь однажды — в победном матче с Аргентиной (2:0), который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме в декабре 1954 года. Игра с греками также проходит на Олимпийском стадионе.

Традиционно домашняя форма сборной Италии была синего цвета, за что она даже получила прозвище «скуадра адзурра» — «синяя команда».

Трансляция матча Италия — Греция

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