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Источник: УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020

09:48
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УЕФА намерен прекратить подготовку к проведению Евро-2020, сообщает The Athletic. Причиной стала пандемия коронавируса.

Сообщается, что организация сообщила поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Сейчас рассматривается вопрос о переносе турнира на следующий год.

Ранее появилась, что 17 марта Евро-2020 будет перенесено на лето 2021 года. Об этом сообщило французское издание L'Equipe. На данный момент турнир должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Вероятный перенос турнира связан с тем, что большинство европейских чемпионатов остановлены, и завершить их до лета 2020 года не представляется возможным.

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