Ильзат Ахметов — о бутсах с Человеком-пауком: «Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»
12:13
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, почему играет в бутсах с Человеком-пауком.
— Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука, — цитирует Ахметова Twitter сборной России. — Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге.
У Ахметова крутейшие бутсы с Человеком-пауком. И это не просто так ? pic.twitter.com/ZH55R5nDAr— Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2019
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