Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, почему играет в бутсах с Человеком-пауком.

— Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука, — цитирует Ахметова Twitter сборной России. — Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге.