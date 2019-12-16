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Ильзат Ахметов — о бутсах с Человеком-пауком: «Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»

12:13
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, почему играет в бутсах с Человеком-пауком.

— Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука, — цитирует Ахметова Twitter сборной России. — Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге.

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