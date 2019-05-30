Игроки сборной России отмечаются при заезде на базу. Фото

Игроки сборной России при заезде на базу в Новогорске отмечаются в журнале. Фотографию "автографов" опубликовал официальный Твиттер национальной команды.

Судя по снимку, первыми на сбор подъехали Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский, Гильерме, Сергей Песьяков и Евгений Чернов.

Сборная России проходит подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Первая игра пройдет 8 июня в Саранске, вторая - 11 июня в Нижнем Новгороде.

При заезде на базу нужно отметиться в списке ✒️ pic.twitter.com/CyiPpA7BHW — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира