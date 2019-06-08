Хесус Навас посвятил гол погибшему Рейесу

Полузащитник "Севильи" и сборной Испании Хесус Навас рассказал, что посвятил гол в матче против сборной Фарерских островов (4:1) в рамках квалификации к Евро – 2020 Хосе-Антонио Рейесу. Напомним, он погиб 1 июня в автокатастрофе.

- Это была тяжелая неделя из-за Рейеса, – цитирует Наваса Marca. – Мы должны были быть с его семьей, это было важно. Я посвящаю ему свой гол, эта победа для тренера, мы вместе с ним. Для меня честь и гордость быть здесь, максимум для каждого из нас. Это три очка, которые мы были обязаны брать.

Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 9 очков в 3 турах.

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