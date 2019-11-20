Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В 8 матчах он отличился 12 раз (четыре — с пенальти).

На один мяч от него отстали капитан сборной Португалии Криштиану Роналду (11, из них 3 с пенальти), а также форвард Эран Захави из сборной Израиля. При этом последний все свои 11 мячей забил с игры. Он мог улучшить свою статистику сегодня, но израильтяне не смогли распечатать ворота Македонии (0:1).

Лучшим бомбардиром сборной России с 9 мячами стал Артем Дзюба. Второй — Денис Черышев (5).