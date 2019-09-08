Харри Кейн: «Англия давно не выигрывала трофеев. Это моя цель как капитана»

Капитан сборной Англии Харри Кейн надеется, что ему удастся завоевать трофей с национальной командой. Англичане 7 сентября разгромили Болгарию (4:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020. Кейн сделал хет-трик.

— В конце карьеры о тебе судят по трофеям, — цитирует Daily Mail Кейна. — Конечно, приятно забивать голы и выигрывать индивидуальные трофеи. Но важнее завоевывать командные титулы, и Англия давно не делала этого.

Это моя цель как капитана. Я знаю, что ребята хотят побеждать, выигрывать турниры, но мы говорим об этом 10, 15, 20 лет и так далее, и это не происходит.