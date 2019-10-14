Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился в своем официальном Twitter фотографиями подготовки его команды к отборочному матчу Евро-2020 со сборной Украины.

— Готовы к сегодня, — подписал их Роналду.

Матч Украина — Португалия состоится в понедельник 14 октября в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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