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Головин вышел на тренировку сборной России в Сан-Марино

14:07
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Полузащитник сборной России Александр Головин, пропустивший в субботу игру отбора Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге (1:4) из-за небольшой травмы, вышел вместе с командой на тренировку на Олимпийском стадионе Сан-Марино. Хавбек «Монако» выбежал на поле первым.

В тренировке участвуют все 25 игроков, вызванных в ноябре в сборную. Заключительный матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия пройдет во вторник, 19 ноября. (Игорь Рабинер)

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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