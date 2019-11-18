Головин вышел на тренировку сборной России в Сан-Марино

Полузащитник сборной России Александр Головин, пропустивший в субботу игру отбора Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге (1:4) из-за небольшой травмы, вышел вместе с командой на тренировку на Олимпийском стадионе Сан-Марино. Хавбек «Монако» выбежал на поле первым.

В тренировке участвуют все 25 игроков, вызванных в ноябре в сборную. Заключительный матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия пройдет во вторник, 19 ноября. (Игорь Рабинер)