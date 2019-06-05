Голодец возглавила координационный совет по проведению матчей Евро-2020 в России

Главой координационного совета по проведению матчей чемпионата Европы-2020 стала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Об этом говорится в распоряжении Правительства.

Заместителем председателя координационного совета стал министр спорта РФ Павел Колобков. Полный список доступен на сайте правительства РФ.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы. Три матча группового этапа и один матч четвертьфинала состоятся в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира