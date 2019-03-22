Гол Пентека принес Польше победу над Австрией

Австрия в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила Польше (0:1). Единственный гол забил Кшиштоф Пентек.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа G
Австрия – Польша – 0:1 (0:0)
Гол: Пентек, 69.
Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Вебер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Лазаро (Янко, 81), Гриллич (Онисиво, 84), Арнаутович, Забитцер.
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Паздан, 90+1), Клих, Зелиньски (Пентек, 59), Левандовски, Милик (Франковски, 46).
Предупреждения: Драгович, 51. Берешиньски, 55. Алаба, 81.
Судья: Сидиропулос (Греция).
21 марта. Вена. Стадион Ernst-Happel-Stadion.
Израиль - Словения - 1:1 (0:0)
Голы: Шпорар, 48 (0:1). Захави, 55 (1:1).
Израиль: Харуш, Тавата (Й.Коэн, 77), Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо (А.Коэн, 79), Захави, Каяль (Соломон, 63), Йеини, Перец, Даббур.
Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Ал.Струна, Крхин, Иличич, Куртич, Зайц (Чрнигой, 62), Вербич (Бийол, 90), Шпорар (Бохар, 85).
Предупреждения: Натхо, 29. Даббур, 50. Перец, 86. Йокич, 87.
Судья: Мартинш (Португалия).
21 марта. Хайфа. Стадион Sammy Ofer.
Македония - Латвия - 3:1 (2:0)
Голы: Алиоски, 11 (1:0). Эльмас, 29 (2:0). Исаев, 87 (2:1). Эльмас, 90+3 (3:1).
Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Хасани (Эльмас, 23), Алиоски, Барди, Николов, Пандев (Ристевски, 71), Трайковски (Маркоски, 83), Несторовски.
Латвия: Ванин (Штейнборс, 33), Максименко, Габов, Дубра, Ошс, Исаев, Тарасов, Цыганик, Ракелс, Шабала (Ульдрикис, 79), Карашаускс (Тоберс, 68).
Предупреждение: Цыганик, 61.
Удаление: Цыганик, 90+2.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
21 марта. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/