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Главный тренер сборной Грузии Вайсс: «Момент, когда мы можем переписать историю»

14:38
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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс после жеребьевки участников плей-офф Лиги наций УЕФА отметил, что национальная команда получила историческую возможность, сообщает пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Пути D Грузия сыграет с Белоруссией, а тот, кто окажется сильнее встретится с лучшим из пары: Северная Македония — Косово. Победитель Пути D выйдет на чемпионат Европы-2020.

«Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», — цитирует Вайсса официальный Twitter УЕФА.

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Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона — от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.

Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

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