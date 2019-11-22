Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций
Прошла жеребьевка участников плей-офф Лиги наций УЕФА, которые разыграют между собой четыре последние путевки в финальную стадию Евро-2020.
Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.
Путь А
1/2 финала
Исландия — Румыния
Болгария — Венгрия
Хозяином финала будет победитель второй пары.
Путь B
1/2 финала
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Хозяином финала будет победитель первой пары.
Путь C
1/2 финала
Шотландия — Израиль
Норвегия — Сербия
Хозяином финала будет победитель второй пары.
Путь D
1/2 финала
Грузия — Белоруссия
Северная Македония — Косово
Хозяином финала будет победитель первой пары.
Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона — от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира