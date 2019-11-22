Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Прошла жеребьевка участников плей-офф Лиги наций УЕФА, которые разыграют между собой четыре последние путевки в финальную стадию Евро-2020.

Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.

Путь А

1/2 финала

Исландия — Румыния

Болгария — Венгрия

Хозяином финала будет победитель второй пары.

Путь B

1/2 финала

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Хозяином финала будет победитель первой пары.

Путь C

1/2 финала

Шотландия — Израиль

Норвегия — Сербия

Хозяином финала будет победитель второй пары.

Путь D

1/2 финала

Грузия — Белоруссия

Северная Македония — Косово

Хозяином финала будет победитель первой пары.

Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона — от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира