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Гильерме рассказал, как относится к попытке Черчесова вернуть Акинфеева в сборную

19:43
Игорь Акинфеев и Гильерме. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Гильерме. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что нормально относится к попыткам главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в национальную команду Игоря Акинфеева. Капитан ЦСКА заявил об уходе из сборной после ЧМ-2018, после этого Гильерме стал первым номером команды.

— Евро перенесли на 2021-й. Как вы относились к тому, что Черчесов ездил уговаривать Акинфеева, чтобы он вернулся и был первым номером, если бы Евро был в 2020-м? Вас это бесило?

— Мне было без разницы. Я просто хочу помогать команде: если посчитают, что я заслужил, что буду играть — с удовольствием сделаю, чтобы все были довольны. А Игорь для меня — легенда сборной.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=wqcTcs78ZxQ

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