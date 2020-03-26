Гильерме рассказал, как относится к попытке Черчесова вернуть Акинфеева в сборную

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что нормально относится к попыткам главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в национальную команду Игоря Акинфеева. Капитан ЦСКА заявил об уходе из сборной после ЧМ-2018, после этого Гильерме стал первым номером команды.

— Евро перенесли на 2021-й. Как вы относились к тому, что Черчесов ездил уговаривать Акинфеева, чтобы он вернулся и был первым номером, если бы Евро был в 2020-м? Вас это бесило?

— Мне было без разницы. Я просто хочу помогать команде: если посчитают, что я заслужил, что буду играть — с удовольствием сделаю, чтобы все были довольны. А Игорь для меня — легенда сборной.