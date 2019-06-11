Германия уничтожила Эстонию, Северная Ирландия с минимальным счетом обыграла Белоруссию

Сборная Германии разгромила Эстонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - 8:0. В составе победителей по дублю оформили Марко Ройс и Серж Гнабри, еще по голу забили Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Сане.

В другом матче в рамках группы С Северная Ирландия обыграла Белоруссию - 1:0.

Северная Ирландия возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в своем активе 12 очков. Германия, набрав девять очков, на втором месте. Белоруссия и Эстония очков не набрали и располагаются на четвертой и пятой строчке соответственно.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Германия - Эстония - 8:0 (5:0)

Голы: Ройс, 10 (1:0). Гнабри, 17 (2:0). Горецка, 20 (3:0). Гюндоган, 26 - с пенальти (4:0). Ройс, 37 (5:0). Гнабри, 62 (6:0). Вернер, 79 (7:0). Сане, 88 (8:0).

Германия: Нойер, Шульц (Хальстенберг, 46), Гинтер, Зюле, Керер, Киммих, Гюндоган (Дракслер, 53), Гнабри, Горецка, Ройс (Вернер, 65), Сане.

Эстония: Лепметс, Камс, Тенисте, Тамм, Метс, Пикк, Вихманн, Васильев (Крейда, 82), Пури, Дмитриев (Кяйт, 59), Зенев (Ойямаа, 71).

Предупреждение: Тамм, 25.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

11 июня. Майнц. Стадион "Опель Арена".

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Белоруссия - Северная Ирландия - 0:1 (0:0)

Гол: Макнэйр, 86.

Белоруссия: Гутор, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Наумов, Стасевич, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Маевский, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр, Смит, Льюис, Дэйвис, Магеннис (Даллас, 56), К.Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Вашингтон (Лафферти, 72).

Предупреждения: Корзун, 35. Льюис, 57. Дж.Эванс, 69. Лафферти, 83. Даллас, 90+2.

Судья: Лехнер (Австрия).

11 июня. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира