Гарет Саутгейт: «Контратака сборной Англии была абсолютно безжалостной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово (4:0).

— Это была напряженная игра, хороший тест для нас, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА. — Мы дали им несколько шансов, что в другой раз принесет больше проблем, но в конце концов наша контратака была абсолютно безжалостной.

Мы всегда стремимся к улучшению игры. Мы знаем, что предстоит еще немного поработать, но я не могу винить игроков за то, что они сделали в этой квалификации — они были абсолютно безжалостны.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира