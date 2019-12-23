«Фратрия» раскритиковала билетную программу на Евро-2020

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своем официальном сайте выразило недовольство билетной программой на чемпионат Европы-2020. По мнению организации, предложенный механизм продажи билетов не учитывает интересы фанатского сообщества.

— Как стало известно «Фратрии», Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через фан-клуб сборной «Наши Парни» якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.

«Только Россия и «Спартак»!» — так звучит уже на протяжении не одного десятка лет один из зарядов фанатов «Спартака». Для многих это не просто заряд, а фанатская философия, которая предполагает безусловную поддержку своей сборной. Фанаты «Спартака» вне зависимости от существования каких-либо общефанатских организаций всегда поддерживали сборную России по футболу. Красно-белые присутствовали на всех матчах сборной страны и играли весомую роль в поддержке команды, как в прошлые годы, так и в конкретном прошедшем отборочном цикле на Евро-2020.

Мы крайне удивлены и возмущены действиями РФС, которые, на наш взгляд, идут только во вред отечественному футболу. По нашему мнению, эти действия откинули российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов.

Последние месяцы показали наличие проблемы во взаимоотношениях болельщиков и футбольных властей. И даже в тот момент, когда десятки тысяч людей покидали стадионы, РФС ничего реального не сделал, а отчитался лишь совещанием с представителями силовых ведомств.

Сегодня же мы наблюдаем очередные шаги, направленные не на совместные действия по популяризации футбола, а на то, чтобы очистить стадионы от тех, кому наш футбол все еще нужен, несмотря ни на что.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная России сыграет в группе B с Данией, Бельгией и Финляндией.

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