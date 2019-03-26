Франция разгромила Исландию

Сборная Франции в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла Исландию - 4:0. По голу в этой игре забили Самюэль Юмтити, Оливье Жиру, Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн.

После двух туров в группе Н лидируют Франция и Турция, набравшие по 6 очков. В активе Албании и Исландии по 3 очка, Андорра и Молдавия проиграли по два матча.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа H

Франция - Исландия - 4:0 (1:0)

Голы: Юмтити, 12 (1:0). Жиру, 68 (2:0). Мбаппе, 78 (3:0). Гризманн, 84 (4:0).

Франция: Ллорис, Кюрзава (Кимпембе, 85), Варан, Юмтити, Павар, Матюиди, Погба, Канте (Лемар, 80), Гризманн, Жиру (Сиссоко, 90), Мбаппе.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Сайварссон (Скуласон, 84), Р.Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон (Траустасон, 57), Гвюдмундссон (Финнбогасон, 62).

Предупреждения: Бьяднасон, 51. Гризманн, 90+1.

Судья: Ковач (Румыния).

25 марта. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".

Андорра - Албания - 0:3 (0:1)

Голы: Садику, 21 (0:1). Балай, 87 (0:2). Абраши, 90+6 (0:3).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес (Пуйоль, 84), Сан Николас, Рубио, Лловера, Виейра, К.Мартинес (Алаэс, 74), Ребес, Родригес, Клементе (Сервос, 67).

Албания: Бериша, Хюсай, Алийи, Джимсити, Исмайли, Джака (Абраши, 67), Каче, Баша (Мемушай, 87), Грезда (Балай, 70), Садику, Узуни.

Предупреждения: Лима, 6. Рубио, 59. К.Мартинес, 73. Х.Гомес, 82. Абраши, 83.

Судья: Глова (Словакия).

25 марта. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Nacional".