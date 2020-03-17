Финальный турнир Лиги наций и отбор ЧМ-2022 будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020

Официальный сайт Федерации футбола Польши сообщил о решениях УЕФА, связанных с переносом Евро-2020. Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса финальный турнир Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сообщается, что перенесены сроки проведения финального турнира Лиги наций, отборочных матчей ЧМ-2022 и женского молодежного чемпионата Европы, а также товарищеских матчей. Новые даты не указаны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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